Bí thư Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 1/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc để bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định bổ nhiệm cho bà Bùi Thị Quỳnh Vân (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc bổ nhiệm nhằm tăng cường, bổ sung cán bộ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Trung ương trong bối cảnh các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng đang tập trung nhiệm vụ cho Hội nghị Trung ương sắp tới và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Công tác này cũng tạo nguồn cán bộ cho Ban trong trước mắt và lâu dài.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao việc điều động, phân công, bổ nhiệm bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh bà Vân là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, gắn bó với tỉnh Quảng Ngãi.

Tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, có uy tín trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Trong quá trình công tác, bà Vân luôn được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, đóng góp quan trọng vào những thành tích, kết quả của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, việc bổ nhiệm không chỉ là sự đánh giá, ghi nhận và tin tưởng của Bộ Chính trị đối với cá nhân bà Bùi Thị Quỳnh Vân, mà còn có ý nghĩa tăng cường tham gia của cán bộ lãnh đạo nữ, giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Trong thời gian tới, khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc bổ nhiệm một cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của Ban.

Ông tin tưởng tân Phó trưởng Ban sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực từ cơ sở, đoàn kết cùng tập thể, lãnh đạo Ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân chia sẻ đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bà Vân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, sự giúp đỡ, phối hợp, chia sẻ của tập thể Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, là Thạc sĩ Lý luận Văn học. Bà là Ủy viên Trung ương khóa XII (dự khuyết) và XIII.

Bà Vân đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8/2020 đến nay, khi được Bộ Chính trị điều động giữ cương vị mới.