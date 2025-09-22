Tư lệnh Cảnh sát biển được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2110 bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/9.

Trung tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971, quê ở Ninh Bình. Ông là người từng có nhiều năm công tác tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Trung tướng Lê Quang Đạo (Ảnh: VGP).

Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 8 tháng sau, ông làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vào giữa năm 2021, ông sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vào tháng 10 cùng năm và giữ cương vị này cho đến tháng 9 năm nay.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Bộ Tổng Tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó tổng Tham mưu trưởng và các cục chức năng chịu trách nhiệm về tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực...

Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt.

Tổng Tham mưu trưởng hiện nay là Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.