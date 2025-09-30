Thủ tướng bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về công tác nhân sự.

Theo đó, Quyết định số 2159 của Thủ tướng nêu rõ việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Trước đó, hôm 27/9, tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được điều động, phân công giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ (Ảnh: Minh Trung).

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông là Thạc sĩ kinh tế.

Ông Đỗ Thanh Bình là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở Kiên Giang như: Phó Bí thư, Bí thư Huyện đoàn; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Phó trưởng Ban Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Giữa tháng 1, Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Thanh Bình thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp Nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ.

Bộ Nội vụ cũng là đơn vị quản lý Nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng...

Bộ máy lãnh đạo Bộ Nội vụ hiện gồm Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và 7 Thứ trưởng: Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương và Đỗ Thanh Bình.