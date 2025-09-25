Bí thư Gia Lai: Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch

Ngày 25/9, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030), với sự có mặt của 600 đại biểu là đại diện chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, dân tộc, tôn giáo toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đạt nhiều dấu ấn quan trọng.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu tại đại hội thi đua yêu nước (Ảnh: Doãn Công).

Theo đó, các cấp, ngành và địa phương chủ động đổi mới nội dung, phương thức; phát động nhiều phong trào đa dạng, phù hợp thực tiễn; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút nhân dân tham gia.

Các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành chương trình hành động cách mạng sâu rộng. Điển hình như phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tạo khí thế sôi nổi, làm đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân; chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát ghi dấu ấn và tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba…

“Phong trào thi đua yêu nước tại Gia Lai đã trở thành động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân”, ông Thanh nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, dự đại hội tại Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, phong trào thi đua yêu nước tại Gia Lai không ngừng đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, 5 năm qua, dù phải đối mặt với không ít khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, thiên tai và biến đổi khí hậu, 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định trước đây cũng như tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, đã nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Nhiều phong trào thi đua tiêu biểu đã để lại dấu ấn như phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 12.500 căn nhà được xây mới; vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp giảm trên 1,5% hộ nghèo/năm, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm gần 5%/năm;…

Để phong trào thi đua yêu nước thật sự trở thành động lực to lớn, người đứng đầu Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị cả hệ thống chính trị, coi thi đua là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; gắn phong trào thi đua với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ông cũng đề nghị việc kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa thi đua với khen thưởng theo tinh thần: Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch.

Đại hội tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực (Ảnh: Doãn Công).

“Chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân lao động trực tiếp, những nhân tố tiêu biểu, điển hình tiên tiến thực sự; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, khắc phục biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, nói nhiều làm ít”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, Gia Lai phải xác định đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng, để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực quan trọng đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, vì một Gia Lai phồn vinh và hạnh phúc.