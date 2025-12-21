UNESCO ghi danh quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

Tối 20/12, tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao Bằng công nhận cho lãnh đạo 3 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh (Ảnh: QMG).

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện UNESCO tại Việt Nam, đại sứ quán các nước và đông đảo nhân dân, du khách.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh ngày 12/7 tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới, tổ chức tại Cộng hòa Pháp.

Đây là sự công nhận quốc tế đối với không gian văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc, gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, mang đậm bản sắc Việt Nam và tinh thần nhập thế sâu sắc.

Khu di sản liên tỉnh gồm 12 thành phần, có sự liên kết hữu cơ, trong đó Khu di tích và danh thắng Yên Tử giữ vai trò trung tâm, gắn với sự nghiệp tu hành, thành đạo của Phật hoàng Trần Nhân Tông và sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm.

Hồ sơ đề cử được ba địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng chuẩn bị công phu trong suốt 13 năm, với hàng nghìn trang tài liệu khoa học và nhiều hội thảo, tọa đàm trong nước, quốc tế.

Tại buổi lễ, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, trao Bằng công nhận Di sản Văn hóa thế giới cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Sau đó, Bằng công nhận được trao cho lãnh đạo ba địa phương có di sản.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định quần thể di sản là một chỉnh thể liên hoàn, kết tinh hài hòa giữa di sản vật thể và phi vật thể, giữa thiên nhiên, lịch sử và đời sống tín ngưỡng của dân tộc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ cam kết bảo vệ nghiêm ngặt giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, thực hiện quản lý tổng thể, liên vùng, gắn bảo tồn với phát triển bền vững và phát huy vai trò của cộng đồng địa phương.

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, gắn với chương trình nghệ thuật “Miền thiêng di sản – Tỏa sáng hào quang” và chuỗi hoạt động tưởng niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.