Hải Phòng đổi mới tổ chức lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

Chiều 25/2, tại họp báo về công tác tổ chức lễ hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức, bảo đảm lễ hội trang trọng, văn minh, an toàn.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (bìa phải) trả lời báo chí tại cuộc họp báo (Ảnh: Thanh Sơn).

Lễ hội diễn ra từ ngày 26/2 đến 11/3 (mùng 10 đến 23 tháng Giêng) với nhiều hoạt động như lễ tưởng niệm, lễ khai hội, chương trình nghệ thuật “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mạch nguồn di sản”, lễ rước nước, lễ tế trời đất tại Ngũ Nhạc linh từ, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại, trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản”.

Điểm nhấn năm nay là gắn Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang với khai hội mùa xuân và chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Các nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, chuẩn mực, làm nổi bật tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm và giá trị của Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Ông Nguyễn Minh Hùng cho biết lễ hội diễn ra trong bối cảnh quần thể di tích vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Thành phố xác định yêu cầu cao hơn trong bảo tồn, phát huy giá trị và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, không gian lễ hội được mở rộng trên toàn khu di sản, gắn với quảng bá 5 điểm di tích thành phần trên địa bàn Hải Phòng. Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại kéo dài 12 ngày tại khu vực trước hồ Bán Nguyệt, diện tích hơn 10.000m2.

Lễ dâng hương khai hội gắn kỷ niệm 741 năm Chiến thắng Vạn Kiếp tại đền Kiếp Bạc và lễ tế kỳ phúc được tổ chức theo hướng nâng cao tính trang nghiêm, chiều sâu lịch sử. Giải bán Marathon “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Hành trình di sản thế giới” dự kiến thu hút khoảng 800 vận động viên.

Công an thành phố đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, bố trí điểm đỗ xe, phân luồng giao thông. Ban Quản lý di tích yêu cầu hơn 200 hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá công khai, bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường thu gom rác và tuyên truyền hạn chế đốt vàng mã trong thời gian lễ hội.