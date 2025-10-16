Hà Nội phát hiện hàng loạt vụ vi phạm an toàn thực phẩm

Liên tiếp phát hiện vi phạm

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 22 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Phú Thượng và Phú Diễn.

Tại hộ kinh doanh đồ ăn vặt Ling Ling (số 12, hẻm 353/38/21 An Dương Vương, Phú Thượng), cơ quan chức năng phát hiện cơ sở không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hộ kinh doanh theo quy định, đồng thời bày bán 125 sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập lậu, trị giá 36,25 triệu đồng. Chủ cơ sở bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng.

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Trường Nam (số 39, tổ 20, Phú Diễn), lực lượng chức năng phát hiện 67 sản phẩm thực phẩm nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ. Giá trị lô hàng gần 23 triệu đồng, doanh nghiệp bị phạt 32 triệu đồng. Tổng cộng, hai cơ sở bị xử phạt gần 70 triệu đồng, toàn bộ hàng hóa vi phạm trị giá hơn 59 triệu đồng đã bị buộc tiêu hủy.

Trước đó, ngày 9/10, Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra một kho hàng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 1,7 tấn xúc xích nhập lậu, đóng gói nhãn nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, giấy tờ kiểm định.

Chủ hàng là P.T.S. (sinh năm 1980, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy) khai nhận đã thu mua qua mạng xã hội và phân phối cho các đầu mối tại Hà Nội, tỉnh lân cận. Giá trị lô hàng gần 121 triệu đồng, dự kiến chủ cơ sở bị phạt 97,5 triệu đồng.

Hàng hóa vi phạm tại Công ty TNHH Thực phẩm Trường Nam (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá xưởng sản xuất nước uống Lavie giả quy mô lớn tại xã Phù Đổng. Chủ xưởng là Lê Văn Viết (sinh năm 1988, trú tại Long Biên) đã cùng đồng phạm thu gom vỏ bình Lavie trôi nổi trên thị trường, rửa sạch rồi bơm nước máy vào, dán tem nhãn, màng co để tiêu thụ.

Mỗi ngày, xưởng này sản xuất khoảng 100 bình nước giả, bán ra thị trường với giá gần 70.000 đồng/bình, thu lợi nhuận gấp 7 lần giá thành. Từ tháng 3 đến tháng 10/2025, nhóm này đã tung ra thị trường khoảng 20.000 bình nước giả, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cũng liên quan đến thực phẩm giả, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần thực phẩm Hida (gọi tắt là Công ty Hida) có địa chỉ tại thôn Dền, xã Hoài Đức (Hà Nội).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan. Thịt trâu nhập khẩu giá rẻ được “hô biến” thành bò Wagyu Nhật Bản, bán ra thị trường với giá 400.000-600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, ổ nhóm trên đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TPHCM.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 1,7 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Tăng cường phối hợp, bảo vệ người tiêu dùng

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 5.000 vụ vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhập lậu. Hàng chục tấn thực phẩm kém chất lượng đã bị tiêu hủy, nhiều vụ có dấu hiệu hình sự được khởi tố.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Hàng hóa vi phạm thường được vận chuyển, cất giấu tinh vi trong kho nhỏ lẻ hoặc nhà dân, thậm chí sử dụng nhãn mác, chứng từ giả để hợp thức hóa nguồn gốc. Hiện không ít người tiêu dùng vẫn chuộng hàng rẻ, bỏ qua kiểm định, vô tình tiếp tay cho thực phẩm bẩn lưu thông.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, thời gian tới lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các cơ quan liên ngành để kiểm tra đột xuất, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

“Việc xử lý vi phạm không chỉ nhằm ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc mà còn nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi người tiêu dùng”, ông Hùng nhấn mạnh.

Cùng với đó, chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định, khuyến khích áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, thân thiện môi trường. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng ngành thực phẩm phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Trịnh Lê Minh