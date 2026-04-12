Bị phạt 40 triệu đồng do bán xăng cao hơn giá thông báo 1.000 đồng/lít

Tối 12/4, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hành chính một cơ sở kinh doanh xăng dầu tại xã Ea Nuôl (Đắk Lắk), do bán xăng cao hơn giá mà công ty thông báo.

Bán giá xăng cao hơn giá công ty thông báo, một cửa hàng bị lập biên bản (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trước đó, người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk về việc một cửa hàng xăng dầu tại xã Ea Nuôl bán xăng cao hơn giá thị trường. Tiếp nhận thông tin, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh này đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 5 làm rõ việc kinh doanh xăng dầu tại cơ sở nêu trên.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập đoàn kiểm tra, xác định cơ sở kinh doanh xăng dầu này đã tự ý điều chỉnh giá bán lẻ khiến giá xăng RON 95-III bán ra cao hơn 1.000 đồng/lít so với giá của công ty đã thông báo.

Với vi phạm này, cơ sở kinh doanh xăng dầu đã bị lập biên bản và bị xử phạt 40 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền đã thu lợi bất hợp pháp.