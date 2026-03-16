Phạt doanh nghiệp bán xăng dầu cao hơn khung giá nhà nước

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, Chi cục QLTT (Sở Công Thương) tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương (xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) do vi phạm về giá bán.

Cửa hàng xăng dầu số 1 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương bán hàng cao hơn giá công bố của Bộ Công Thương (Ảnh: Nguyễn Lựu).

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng; đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phải hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch cho khách hàng do hành vi bán cao hơn giá quy định.

Trước đó, Đội QLTT số 7 nhận được tin phản ánh của người dân về việc, ngày 12/3, Cửa hàng xăng dầu số 1 (đường 21B, xã Ninh Giang) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương có dấu hiệu bán hàng cao hơn giá công bố của Bộ Công Thương.

Đội QLTT số 7 đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện cửa hàng này đã thực hiện hành vi bán xăng dầu với mức giá cao hơn mức tối đa của khung giá do nhà nước ban hành, đúng như người dân phản ánh.