Khởi tố người tẩm chất cực độc vào cá khô để bẫy chó, mèo ở Hải Phòng

Ngày 13/2, Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huy (SN 1993, ở xã Ninh Giang, Hải Phòng) về tội Tàng trữ trái phép chất độc.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, theo công an, đêm 22, rạng sáng 23/12/2025, trong quá trình tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm, Công an xã Ninh Giang phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Tại khu vực thôn Vĩnh Xuyên, tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên đang thực hiện hành vi trộm cắp một con mèo. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có túi nilon chứa nhiều miếng cá khô nghi vấn.

Làm việc tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Huy (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Ninh Giang). Số cá khô được Huy sử dụng làm bả để rải bẫy chó, mèo.

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các miếng cá khô đều được tẩm chất độc xyanua, là chất cực độc, chỉ cần lượng rất nhỏ có thể gây tử vong cho người và động vật.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người dân và vật nuôi, Công an xã Ninh Giang đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để xử lý theo thẩm quyền.