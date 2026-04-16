Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong con hẻm ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đi ngang qua con hẻm nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh, xã Phú Giáo, TPHCM (khu vực huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ), họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ trong chiếc túi xách.

Đến kiểm tra, người dân thấy một bé trai sơ sinh, còn nguyên dây rốn được đặt bên trong nên đã trình báo lên chính quyền địa phương.

Bé trai được đặt trong chiếc túi xách (Ảnh: N.T.).

Thời điểm được phát hiện, bé trai trong tình trạng sức khỏe tốt. Bé được đặt trong chiếc túi xách màu xanh. Bé trai sau đó được người dân đưa lên trung tâm y tế xã để các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, chăm sóc.

Lực lượng chức năng xã Phú Giáo đang xác minh, tìm thân nhân của trẻ.