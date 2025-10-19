Bé trai bị đánh giữa đường ở Hà Nội

Ngày 19/10, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh bạo lực trẻ em xảy ra tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo nội dung clip, tại trước khu vực cây xăng Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, một người đàn ông dựng xe máy giữa đường, rồi có nhiều hành động bạo lực với bé trai khoảng 5-6 tuổi.

Bé trai bị đá vào đầu giữa đường (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù bé trai đã ngã ra đường và bật khóc, người đàn ông nhiều lần dùng chân đá vào đầu và mặt của bé.

Sự việc diễn ra khi trên xe máy còn có một cháu bé khác nhỏ tuổi hơn chứng kiến.

Nhân chứng vụ việc cho hay người đàn ông trong clip là bố của bé trai. Nguyên nhân dẫn đến hành động trên là bé trai làm rơi dép khi đang được chở trên xe máy.

Tối 19/10, chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng cho biết sẽ cho xác minh và xử lý nghiêm.