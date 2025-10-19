Gia đình bé trai bị đánh tại khu vui chơi ở Hà Nội xin rút đơn tố cáo

Liên quan vụ bé trai 8 tuổi bị đánh trong khu vui chơi ở phường Bồ Đề, TP Hà Nội, ngày 19/10, chị Lã Thị Thái Hà (39 tuổi, ở phường Bồ Đề, mẹ cháu bé) cho biết người đàn ông đánh con trai chị đã liên lạc để xin lỗi.

Theo chị Hà, người đàn ông trên đã nhận lỗi, đồng thời mong muốn được hòa giải.

Mẹ bé trai cho biết gia đình ghi nhận thái độ cầu thị của người này, do đó đã đề nghị rút đơn tố cáo tại cơ quan công an. Chị Hà cũng thông tin thêm, người đàn ông tát con trai mình không phải là bố của bé bị ném bóng như thông tin ban đầu, mà là ông ngoại.

“Tôi chỉ mong họ hiểu ra bài học và không lặp lại sai lầm. Nếu sự việc bị xử lý hình sự, tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ”, chị Hà chia sẻ.

Bé trai bị tát tại khu vui chơi (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, tối 16/10, con trai 8 tuổi của chị Hà chơi tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (đường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề).

Lúc 20h54, trong lúc các bé chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị vô tình ném trúng một bé khác. Ngay sau đó, một người đàn ông đã tiến tới tát mạnh vào mặt bé trai khiến cháu bé bị sưng má và ù tai.

“Hành động đó khiến tôi thực sự sốc. Các con chỉ đang chơi đùa, vậy mà người lớn lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực”, chị Hà chia sẻ và cho biết gia đình đã trích xuất dữ liệu camera ghi lại sự việc.

Sau đó, chị Hà đã đưa con trai đi khám. Trưa 17/10, chị Hà đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, cung cấp clip và thông tin liên quan.