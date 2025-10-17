Xác minh trình báo bé trai bị người lớn đánh trong khu vui chơi ở Hà Nội

Ngày 17/10, Công an phường Bồ Đề, TP Hà Nội đã tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ về việc con trai chị bị bạo hành.

Cụ thể, chị Lã Thị Thái Hà (39 tuổi, ở phường Bồ Đề) cho biết tối 16/10, con trai 8 tuổi của chị chơi tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (đường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề).

Bé trai bị tát tại khu vui chơi (Ảnh: Chụp màn hình).

Lúc 20h54, trong lúc các bé chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị vô tình ném trúng một bé khác. Ngay sau đó, bố của bé kia đã tiến tới tát mạnh vào mặt bé trai khiến cháu bé bị sưng má và ù tai.

“Hành động đó khiến tôi thực sự sốc. Các con chỉ đang chơi đùa, vậy mà người lớn lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực”, chị Hà chia sẻ và cho biết gia đình đã trích xuất dữ liệu camera ghi lại sự việc.

Sau đó, chị Hà đã đưa con trai đi khám. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, gia đình vẫn chưa thấy người đàn ông đánh bé liên hệ để làm việc hay xin lỗi.

Trưa 17/10, chị Hà đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, cung cấp clip và thông tin liên quan.