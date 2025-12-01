Bé trai bị bỏ lại bên chiếc ô với lời nhắn "khó khăn không thể nuôi"

Chiều 1/12, một lãnh đạo Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã nhận được trình báo của đại diện chùa Quan Thế Âm trên địa bàn về việc có một bé trai bị bỏ rơi tại đây.

Thời điểm phát hiện, bé trai khoảng 5 tháng tuổi được đặt dưới chiếc ô che mưa và có một túi xách đựng đồ trẻ em bên cạnh.

Bé trai bụ bẫm bị bỏ rơi tại chùa (Ảnh: Công an phường Ea Kao).

Qua kiểm tra, đại diện chùa Quan Thế Âm tìm thấy một tờ giấy ghi nội dung "Con vì hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi con được. Con xin gửi bé ở nhà chùa và mong nhà chùa hãy từ bi hoan hỷ nuôi bé giúp con. Bé sinh ngày 20/6, con cảm ơn chùa".

Công an phường Ea Kao cùng chính quyền phường này đã phát đi thông báo tìm người thân của cháu bé.

"Quá thời gian quy định, nếu không có ai nhận là người thân, cháu bé sẽ được làm thủ tục cho, nhận con nuôi. Cháu bé đang được phía nhà chùa chăm sóc, nuôi dưỡng", lãnh đạo Công an phường Ea Kao chia sẻ.