Bé trai 6 tháng tuổi tử vong vì mảng vữa rơi từ trần nhà

Sáng 27/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An xác nhận một bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi bị mảng vữa từ trần nhà rơi trúng.

Hiện trường vụ việc khiến bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi bị mảng vữa từ trần nhà rơi trúng (Ảnh: T. Linh).

Theo thông tin từ địa phương, sự việc xảy ra vào trưa 25/5, tại gia đình ông N.V.Đ., xóm Kim Hoa, xã Bích Hào. Vào thời điểm này, bé trai nằm ngủ trong nhà một mảng vữa bất ngờ bong tróc từ trần, rơi xuống đúng vị trí cháu bé.

Phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.

Ngôi nhà xảy ra sự việc được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay. Đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và phối hợp thực hiện các thủ tục theo quy định.