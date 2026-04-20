Bé trai 2 tuổi rơi xuống mương nước trước nhà tử vong

Ngày 20/4, thông tin từ UBND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, khoảng 15h ngày 19/4, bé trai K.T.A. (SN 2024, trú tại làng Plei Tel B, xã Phú Thiện) ra khu vực mương nước trước nhà chơi. Trong lúc người lớn không để ý, bé trai bất ngờ ngã xuống mương. Khi mọi người phát hiện và đưa em A. lên bờ, nạn nhân đã tử vong.

Gia đình lo hậu sự cho bé trai bị đuối nước (Ảnh: Trần Sỹ).

Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã Phú Thiện cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Địa phương cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân hơn 4 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thúy Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, cho biết gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn. Thời điểm xảy ra vụ việc, người lớn ở trong nhà nhưng không để ý nên cháu A. tự ra mương nước chơi và gặp nạn.

"Thời điểm mùa hè, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ gia tăng. Địa phương liên tục khuyến cáo các gia đình cần tăng cường giám sát, không để trẻ chơi gần ao hồ, sông suối, mương nước nhằm tránh những vụ việc đáng tiếc", bà Mùi cho hay.