Cảnh sát tìm thấy bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Sáng 19/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) cho biết, các đơn vị chức năng đang tích cực làm rõ vụ việc nghi là án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Theo đó, ngày 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có 2 nạn nhân là mẹ con (trú tại xã Mậu A) bị mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái.

Lực lượng chức năng tìm kiếm bé gái (Ảnh: Yên Bái).

Sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng cử nhiều người tìm kiếm nạn nhân, làm rõ sự việc.

"Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ, còn bé gái khoảng 6 tuổi bị mất tích. Tiến hành tìm kiếm nạn nhân, tới khoảng 1h30 ngày 19/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé đang bị vùi dưới đất. Rất may nạn nhân vẫn còn sống. Cháu bé sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe đang dần hồi phục", vị lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Ái nói.

Ông cũng cho biết, trong sáng nay, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Ái đã tới thăm hỏi, động viên sức khỏe bé gái 6 tuổi trong sự việc.

Nguyên nhân vụ việc và danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.