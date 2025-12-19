Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong chùa ở TPHCM

Ngày 19/12, UBND phường Gò Vấp phát thông báo tìm người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2, trên đường Lê Hoàng Phái.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong chùa ở Kỳ Quang 2 (Ảnh: UBND phường Gò Vấp).

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 12/12, người dân và phật tử phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa nên đã gọi báo cơ quan chức năng.

Thời điểm được phát hiện, bé gái khoảng 6 ngày tuổi, nặng 2,5kg, cao 46cm, sức khỏe bình thường.

UBND phường Gò Vấp đề nghị, người thân của bé liên hệ bà Trần Phi Mỹ Châu, cán bộ phụ trách trẻ em của phường, qua số điện thoại 0909.229.323 để làm thủ tục nhận lại trẻ theo quy định.