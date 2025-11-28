Bé gái bị bỏ rơi bên mương nước ở TPHCM, nhận từng hộp sữa, tã trong viện

Ngày 28/11, đại diện Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, 2 ngày qua nơi này đã tiếp nhận một trường hợp cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, vào chiều 26/11, một cụ già nhặt ve chai tình cờ phát hiện bé gái bị bỏ bên mương nước trên đường Hương lộ 5, phường An Lạc (TPHCM). Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng đã chuyển bé về bệnh viện.

Bé gái bị bỏ rơi ở mương nước trên đường được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương (Ảnh: BV).

Tại khoa Sơ sinh của Bệnh viện Hùng Vương, sau 2 ngày được các điều dưỡng, bảo mẫu và hộ sinh chăm sóc tích cực bằng tất cả tình yêu thương như người thân ruột thịt, bé đã ổn định sức khỏe, ngủ ngon và có làn da hồng hào.

Bên cạnh đó, bé cũng nhận từng hộp sữa, bịch tã, tấm khăn… hỗ trợ từ phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Hùng Vương và Hội Chữ thập đỏ TPHCM chuyển tới.

Bé được các nhân viên y tế chăm sóc tích cực (Ảnh: BV).

"Tuy chẳng ai là người sinh ra con, nhưng những tấm lòng người mẹ nơi đây sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho con mỗi ngày, để bé cứng cáp hơn.

Ở Bệnh viện Hùng Vương, những em bé gửi vào khoa Sơ sinh sẽ được gọi là "con bà..." theo tên của người mẹ. Nhưng dù rất đau lòng, vẫn có những em bé được đưa vào khoa với cái tên “vô danh”, vì bị bỏ trong thùng xốp, túi nilon hay nơi gốc cây, vỉa hè, góc phố, bờ kênh...

Mong ai đó lỡ bỏ rơi con có thể quay lại đón về, để bé không còn chịu cảnh vô danh", đại diện Bệnh viện Hùng Vương phát lời kêu gọi.

Công an phường An Lạc (TPHCM) cho biết đang xác minh để tìm gia đình của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, được quấn trong một chiếc khăn và đặt ven đường sát mương nước trên địa bàn.