Bé gái bị bỏ rơi kèm bức thư “con trót dại, nhờ nuôi giúp”

Ngày 31/3, bà Phan Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND xã Điện bàn Tây, Đà Nẵng, đã phát thông báo tìm kiếm thân nhân một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện một bé gái khoảng 20 ngày tuổi trước nhà ông N.H.T. ở thôn Cẩm Vân Bắc, xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng.

Cháu bé đang được người dân chăm sóc (Ảnh: UBND xã Điện Bàn Tây).

Tại thời điểm được phát hiện, bé gái được quấn trong chiếc khăn và nằm trong chiếc giỏ nhựa màu xanh. Trong giỏ nhựa để kèm bức thư có nội dung: “Con là sinh viên, con trót dại. Nay sinh con ra mà không có khả năng nuôi. Con mong cô, chú, anh chị nhờ nuôi giúp”.

Sau khi phát hiện, UBND xã Điện Bàn Tây nhờ gia đình ông N.H.T. chăm sóc giúp trong thời gian thông báo tìm thân nhân cháu bé.

Theo lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây, xã đã phát thông báo tìm kiếm thân nhân cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại UBND xã trong 7 ngày liên tục. Hết thời hạn, UBND xã Điện Bàn Tây sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành.