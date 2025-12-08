Bé gái bất ngờ bị chó tấn công vào vùng mặt ở TPHCM

Ngày 8/12, anh Tạ Văn Lụa (ngụ xã Phước Hải, TPHCM) cho biết, gia đình đã trình báo UBND xã Phước Hải về việc con gái anh - bé T.H.L.Đ. (4 tuổi) - bị chó thả rông tấn công ở vùng mặt khi đang chơi ở quảng trường xã Phước Hải.

Anh Lụa cho biết, khoảng 19h tối 7/12, Đ. đang vui chơi ở quảng trường như thường lệ thì bất ngờ bị một con chó lao tới tấn công. Vụ việc xảy ra rất nhanh, bé vừa chạy ra quảng trường chơi thì con chó lao tới cắn vào mặt.

Hình ảnh con chó tấn công bé gái 4 tuổi ở TPHCM (Ảnh: CTV).

Một người dân bán hàng tại quảng trường kịp chụp lại hình ảnh con chó, ước nặng khoảng 15kg, lông vùng lưng, đầu và cổ có màu vàng còn bụng và chân màu trắng.

Vụ tấn công khiến vùng mặt của bé gái bị thương nặng. Móng chân của con chó bấu chặt khiến da quanh mắt bị rách sâu, vùng mũi và cằm cũng có nhiều vết thương phải khâu nhiều mũi.

Ngay sau vụ việc, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) trong đêm để theo dõi, xử lý chuyên sâu. Bé đã được tiêm vắc-xin phòng dại và hiện đã được cho về nhà theo dõi thêm.