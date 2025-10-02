Thực hư thông tin người dân phát hiện hổ đi lạc ở Phú Thọ

Trưa 2/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ thông tin xuất hiện một cá thể hổ trên địa bàn.

Hình ảnh về dấu chân nghi của cá thể hổ được người dân chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Hóng Biến Hòa Bình).

Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết thêm, từ những thông tin người dân cung cấp, chưa thể xác định chính xác việc có một cá thể hổ nặng khoảng 20kg đã xuất hiện trên địa bàn hay không.

"Người dân chỉ nhìn thoáng qua không rõ có phải cá thể hổ hay không. Cũng không có bất cứ hình ảnh nào ghi lại được đây có phải con hổ hay không", ông Vũ Quốc Tam cho hay.

Về hình ảnh dấu chân hổ để lại trên lớp bùn đất gây xôn xao, ông Tam cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ có phải dấu chân của cá thể hổ hay không. Hiện vẫn chưa có kết quả xác minh về dấu chân này.

Được biết, sau khi có thông tin xuất hiện cá thể hổ ở xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an đã đến hiện trường xác minh, làm rõ sự việc.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn thông tin thêm, theo kinh nghiệm và nhận định của người dân địa phương, khó có thể có việc xuất hiện cá thể hổ ở khu vực xóm Chiềng. Vì địa điểm người dân báo tin hổ xuất hiện là núi đá vôi, hổ thường sinh sống trong rừng sâu, nơi kín đáo, ít xuất hiện ở nơi có người qua lại.

Mặt khác, từ những năm 1960 đến nay, người dân địa phương sống gần khu vực rừng giáp ranh giữa Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông đã không còn thấy bóng dáng của loài hổ ở vùng này.

Thông tin trên mạng xã hội đăng tải nội dung xuất hiện cá thể hổ ở xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ gây xôn xao (Ảnh: Chụp màn hình).

Còn lãnh đạo Công an xã Ngọc Sơn cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin hổ xuất hiện trên địa bàn, tránh gây hoang mang cho người dân. Nếu đúng có cá thể hổ đã xuất hiện, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sẽ sớm có cảnh báo cho nhân dân để đảm bảo an toàn, đồng thời bảo vệ cho cá thể hổ hoang dã quý hiếm này.

Trước đó, các trang mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin: "Hổ xuất hiện tại xóm Chiềng", khu vực xã Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Các thông tin trên mạng xã hội đăng với nội dung: "Chiều 1/10, một số người dân phát hiện có hổ đi qua đường. Mọi người đặc biệt cảnh giác nếu phát hiện báo ngay với chính quyền xã".

Ngoài những thông tin nêu trên, mạng xã hội còn đăng tải hình ảnh về cá thể hổ minh họa và dấu chân hổ để lại trên lớp bùn đất, gây xôn xao dư luận.