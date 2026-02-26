Sau vụ drone làm ảnh hưởng 49 chuyến bay: Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo khẩn

Ngày 26/2, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, đã ký công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV/flycam/drone) hoạt động trong vùng cấm của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 375, Sư đoàn Không quân 372 được yêu cầu cử lực lượng chuyên ngành, phương tiện áp chế để hỗ trợ truy vết, xử lý ngay khi phát hiện UAV vi phạm.

Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng dùng súng chế áp để ngăn drone bay trái phép (Ảnh: Hoài Sơn).

Công an thành phố được giao chỉ đạo điều tra, làm rõ các vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhất là khu vực kéo dài hai đầu đường cất, hạ cánh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo lực lượng tại các phường, xã tuần tra, chủ động phát hiện, thông báo hoạt động bay trái phép trong khu vực cấm và hạn chế bay.

UBND các phường giáp ranh sân bay và trục cất, hạ cánh cần tuyên truyền quy định pháp luật về phòng không nhân dân đến từng tổ dân phố, người dân, nghiêm cấm mọi hành vi bay tự phát trong khu vực cấm, hạn chế bay.

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh, các trường hợp cố tình vi phạm, chiếu tia laser hoặc vận hành UAV gây ảnh hưởng hoạt động bay sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 17/2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận thông tin 2 thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện trong khu vực hoạt động bay, khiến 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp. Đến ngày 22/2, thêm 1 drone làm gián đoạn 19 chuyến bay.

Ngay khi phát hiện sự việc, kíp trực đã phối hợp các đơn vị liên quan, yêu cầu tàu bay đang tiếp cận chuyển sang bay chờ, tàu bay dưới mặt đất tạm hoãn cất cánh; điều tiết luồng không lưu, áp dụng giờ cất/hạ cánh có điều kiện. Sau khi xử lý, hoạt động khai thác tại sân bay trở lại bình thường.

Sau sự cố, cơ quan chức năng đã kiến nghị thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.