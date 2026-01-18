Bắt được rùa núi vàng ở Đồng Nai, người dân bàn giao cho công an

Ngày 18/1, Công an phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Hạt Kiểm lâm khu vực 10 và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh thả một cá thể rùa núi vàng về môi trường tự nhiên. Việc thả rùa được thực hiện tại Tiểu khu 217 và 218, xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai, khu vực có điều kiện sinh thái phù hợp với tập tính sinh sống của loài.

Các đơn vị có liên quan tổ chức thả cá thể rùa núi vàng về tự nhiên (Ảnh: Công an phường Bình Long).

Trước đó, vào 21h ngày 10/1, Công an phường Bình Long tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng từ chị Trịnh Thị Dung (36 tuổi, ngụ xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai).

Theo tường thuật của chị Dung, khoảng 20h30 cùng ngày, trong lúc đi trên đường Nguyễn Thái Học (phường Bình Long), chị phát hiện cá thể rùa bò trên mặt đường. Cá thể nặng gần 1kg, có mai màu vàng với các đốm đen đặc trưng.

Sau khi tìm hiểu và xác định đây là loài động vật rừng nguy cấp cần được bảo vệ, chị Dung đã chủ động mang cá thể rùa đến Công an phường Bình Long để bàn giao theo quy định.

Công an phường Bình Long ghi nhận và biểu dương hành động của chị Dung. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật rừng quý hiếm cần kịp thời thông báo hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý đúng quy định, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên.

Rùa núi vàng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, đồng thời nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) theo phân loại của Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên (IUCN).