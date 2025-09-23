Gặp tình huống khẩn cấp khi ứng phó bão Ragasa, người dân hãy gọi 112

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về tổng đài 112 - số điện thoại khẩn cấp quốc gia. Dù được vận hành từ ngày 23/8 theo Nghị định số 200/2025 của Chính phủ nhưng nhiều người dân vẫn chưa biết đến tổng đài này.

Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc (Ảnh: VGP).

Số điện thoại 112 tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Hệ thống thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân sử dụng số điện thoại 112 được kết nối tới các hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp 113, 114, 115, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam và hệ thống thông tin liên lạc khác phục vụ trong lĩnh vực phòng thủ dân sự.

Tổng đài 112 được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Nội dung tiếp nhận thông tin gồm: Tên cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin; thời gian, địa điểm xảy ra sự cố, thảm họa; diễn biến, phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng; những yêu cầu trợ giúp và thông tin cần thiết khác phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

Quy định của Chính phủ yêu cầu, trực ban tổng đài 112 nhận được thông tin phải kịp thời báo cáo người trực chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh kịp thời thông báo cho cơ quan chủ trì theo từng lĩnh vực được phân công; đồng thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cùng cấp và Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua số điện thoại 02437.333.664 hoặc 02437.349.821, 069.928.815) để chỉ đạo.

Người dân khi gặp tình huống khẩn cấp trong ứng phó với bão Ragasa có thể gọi vào Tổng đài 112 (Ảnh minh họa: Nguyễn Phê).

Cơ quan chủ trì từng lĩnh vực được phân công chủ động phối hợp với cơ quan thường trực và các lực lượng triển khai ứng phó, khắc phục, xử lý tình huống. Căn cứ vào tính chất, mức độ của tình huống, trường hợp vượt quá khả năng cần huy động lực lượng, phương tiện ngoài thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để quyết định.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh khi cần sự chi viện của Trung ương để ứng phó, xử lý tình huống phải kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Các thông tin thuộc phạm vi xử lý của tổng đài 113, 114, 115 được chuyển đến các tổng đài này để xử lý theo quy định. Trực ban tổng đài có trách nhiệm xử lý thông tin kịp thời, đúng quy định. Trường hợp xử lý thông tin chậm hoặc không đúng quy định, căn cứ vào mức độ thiệt hại sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Quốc phòng được giao quản lý hệ thống tổng đài 112.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông kết nối với hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng thủ dân sự sử dụng số điện thoại 112, đảm bảo khả năng truy nhập thông suốt trong mọi tình huống; miễn cước cuộc gọi cố định, di động, tin nhắn và đa phương tiện đến hệ thống tổng đài 112.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), đề nghị mọi cơ quan, đơn vị, người dân khi gặp tình huống khẩn cấp trong ứng phó với bão Ragasa có thể gọi vào tổng đài 112 để phối hợp với các lực lượng chức năng ứng phó kịp thời.