Biển Đông có thể đón bão số 11 vào cuối tuần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 1/10, có một vùng áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h, có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Chiều hôm sau (3/10) bão trên khu vực phía Đông đảo Lu Dông (Philippines) với cường độ cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h, có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo ngày 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Đặc biệt trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 do ảnh hưởng của bão số 11.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.