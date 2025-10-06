Bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 6/10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão Matmo (bão số 11) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Trên đất liền, trong sáng nay khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Khu vực Bắc Bộ mưa to đến rất to từ sáng nay đến hết ngày 7/10 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Dự báo từ sáng nay đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khu vực Hà Nội cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng nay đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trong những giờ qua, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong những giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong những giờ tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường ở Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh.