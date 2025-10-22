Bão Fengshen suy yếu, miền Trung dự báo mưa lớn hết tháng 10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo ngày 22/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Fengshen (bão số 12) kết hợp không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ chiều 22/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, trung du, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao dưới 16 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ phổ biến 19-22 độ C.

Từ trưa 22/10 đến hết ngày 23/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, cảnh báo cường suất mưa lớn trên 200mm/3 giờ.

Ngoài ra, sáng 22/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo từ đêm 23/10 đến ngày 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Về diễn biến của bão số 12 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 21h ngày 21/10, bão cách TP Đà Nẵng khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Đến tối 22/10, bão trên vùng biển Huế - Quảng Ngãi với cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn gây ngập đường Âu Cơ, thành phố Đà Nẵng vào ngày 18/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự báo thời tiết ngày 22/10, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Phía Nam (Hà Tĩnh - Huế) nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc từ trưa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.