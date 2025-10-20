Dự kiến ngày 23/10 bão Fengshen đổ bộ đất liền, miền Trung mưa lớn kéo dài

Chiều 20/10, thông tin về diễn biến của bão số 12 (bão Fengshen), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo dự báo mới nhất, bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Sau đó bão Fengshen sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Ông Hoàng Phúc Lâm đánh giá, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Hướng di chuyển của bão Fengshen (Ảnh: NCHMF).

Lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 200mm đến 400mm, có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị.

"Vì vậy, người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản", ông Lâm khuyến cáo.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh: Hoàng Hương).

Về lũ, ông Lâm cho hay, ngày 23-30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ đạt hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất.

Theo ông Lâm, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Biển Đông trong thời điểm bão di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng và cường độ của bão.

Cụ thể, luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía Tây Nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền.

"Sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió đông khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng khu vực Trung Bộ. Nói cách khác, không khí lạnh giảm sức gió của bão nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi", ông Lâm nhấn mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, lúc 13h ngày 20/10, bão số 12 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và có xu hướng mạnh thêm, đạt cấp 11, giật cấp 13 trong 24 giờ tới.

Từ ngày 22/10, khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa, bão bắt đầu chuyển hướng Tây Nam, tốc độ giảm và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong những giờ tới bão số 12 di chuyển theo quỹ đạo cong, hướng ban đầu là Tây Tây Bắc, sau đó chuyển dần xuống Tây Nam khi đến gần khu vực Trung Bộ.