Miền Bắc sắp bị ảnh hưởng thêm đợt không khí lạnh mạnh, vùng núi trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Dự báo khoảng ngày 20-22/10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn và mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Theo dự báo, từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Dự báo thời tiết ở Hà Nội những ngày tới (Ảnh: Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đêm 19/10 cục bộ có nơi mưa rất to, từ ngày 20/10 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Các khu vực khác chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Fengshen (bão số 12) và không khí lạnh nên khoảng ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 20/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi; trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc (Đà Nẵng - Quảng Ngãi) nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-31 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.