Danh sách các xã, phường ở miền Trung có thể bị lũ quét, ngập úng

Chiều 22/10, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen) đi kèm với không khí lạnh và gió đông, từ đêm 22 đến 24/10, Quảng Trị - Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa 400-600mm, cục bộ có nơi mưa to trên 800mm.

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ngày 25-27/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió đông nên Quảng Trị, Huế có mưa 200-300mm, cục bộ trên 500mm. Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Sau ngày 27/10, mưa có khả năng tiếp tục kéo dài ở khu vực Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Dự báo chi tiết các khu vực có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, lũ quét, ngập lụt:

Quảng Trị:

Nguy cơ gió bão mạnh tại 16 xã, phường: Xã (X.) Hòa Trạch, Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Quảng Trạch, Tân Gianh, Bắc trạch, Nam Trạch, Hoàn Lão, Nam Trạch, phường (P.) Đồng Thuận, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, P. Đồng Hới, Cửa Việt, Cửa Tùng, Mỹ Thủy.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 41 xã, phường: Bắc Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Hòa Trạch, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Phú Trạch, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Thượng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Tuyên Sơn,

A Dơi, Bố Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Nam Gianh, Phong Nha, Tuyên Lâm, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, P. Đồng Sơn, Quảng Ninh, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn.

Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại 40 xã, phường: Ái Tử, Ba Lòng, P. Ba Đồn, Bắc Trạch, Bến Hải, P. Bắc Gianh, Cam Hồng, Cam Lộ, Cửa Việt, P. Đồng Hới, Đồng Lê, P. Đồng Sơn, P. Đồng Thuận, P. Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Hiếu Giang, Kim Ngân, Lệ Ninh, Lệ Thủy,

Mỹ Thủy, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, P. Nam Đông Hà, Ninh Châu, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Sen Ngư, Tân Gianh, Tân Mỹ, Triệu Bình, Triệu Cơ, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Vĩnh Định.

Huế:

Nguy cơ gió bão mạnh tại 15 xã, phường: Phong Dinh, Phong Phú, Đan Điền, Phong Quảng, Quảng Điền, Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Phú Vinh, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 14 xã, phường: A Lưới 1-5, Phong Điền, Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông, Chân Mây - Lăng Cô, Bình Điền, Hương Thủy, Lộc An, Phú Lộc là những xã/phường có nguy cơ cao.

Nguy cơ ngập lụt tại gần 30 xã, phường: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ,

An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường).

Đường Hàm Nghi, Đà Nẵng bị ngập sâu vào tối 5/7 (Ảnh: Mây Chi).

Đà Nẵng:

Nguy cơ gió bão mạnh tại 22 phường, xã: P. Hải Châu, P. Hòa Cường, P. Thanh Khê, P. Sơn Trà, P. An Hải, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, P. Ngũ Hành Sơn, P. Quảng Phú; X. Bàn Thạch, X. Thăng Bình, X. Thăng An, X. Thăng Trường, X. Thăng Điền, X. Thăng Phú, X. Đồng Dương, P. Hội An, P. Hội An Đông, P. Hội An Tây, X. Tân Hiệp, P. Tam Kỳ, P. Hương Trà.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 31 xã, phường: Hải Vân, Bến Giằng, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Thu Bồn, Duy Xuyên, Quế Sơn Trung, Quế Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Lãnh Ngọc,

Đồng Dương, Tây Hồ, Tiên Phước, Thạnh Bình, Trà My, Trà Liên, Phú Ninh, Đức Phú, Núi Thành, Tam Mỹ, Trà Giáp, Nam Trà My, Trà My, Trà Tập, Trà Leng.

Nguy cơ ngập lụt tại 27 xã, phường: X. Nam Phước, X. Xuân Phú, X. Duy Nghĩa, X. Thăng An, P. Điện Bàn, P. Hội An Tây, P. Hội An Đông, P. An Thắng, X. Điện Bàn Tây, X. Điện Bàn Bắc, X. Hòa Tiến, X. Đại Lộc, X. Vu Gia, X. Thu Bồn; P. Ngũ Hành Sơn, P. Cẩm Lệ, P. Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, P. Quảng Phú, Tam Xuân, P. Hương Trà, P. Tam Kỳ, P. Bàn Thạch

Quảng Ngãi:

Nguy cơ gió bão mạnh tại 5 phường, xã: Vạn Tưởng, Đông Sơn, Bình Sơn, Tịnh Khê, An Phú

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 31 xã, phường: Ba Tơ, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Vinh, Ba Động, Ba Xa, Đặng Thuỳ Trâm, Minh Long, Sơn Mai, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thuỷ, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Kon Plong, Măng Bút, Ngọc Linh, Xốp, Đắk Man, Đắk Blo, Măng Ri.

Nguy cơ ngập lụt tại 35 xã, phường: X. Thiện Tín, X. Nghĩa Hành, X. Vệ Giang, X. Long Phụng, X. Đình Cương, P. Đức Phổ, Trà Câu, X. Bình Sơn, X. Bình Minh, X. Bình chương, X. Bình Dương, X. Nghĩa Giang, X. Trường Giang, X. Tịnh Khê, X. Mỏ Cày, X. Long Phụng, X. Mộ Đức, X. Đình Cương,

X. Nghĩa Hành, X. Sơn Linh, Sơn Hạ, X. Trường Sơn, X. Sơn Tây Hạ, X. Tư Nghĩa, X. Nghĩa Giang, X. Vệ Giang, X. Trà Giang, P. Cẩm Thành, P. Nghĩa Lộ, P. Trương Quang Trọng, P. An Phú, P. Đông Sơn, X. Tịnh Khê, X. Nghĩa Phú, X. Ấn Tây.