Bão Ragasa đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng cấp bao nhiêu?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 23h ngày 24/9, bão Ragasa (bão số 9) mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, cách Móng Cái (Quảng Ninh) gần 300km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực ven biển Quảng Ninh - Hưng Yên từ gần sáng 25/9 có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10; sâu trong đất liền khu vực Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trọng tâm ảnh hưởng của bão là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, trong đó Quảng Ninh là khu vực chịu tác động trực tiếp của gió mạnh với cường độ gió có thể đạt cấp 8-9, giật trên cấp 9.

Dự báo khoảng trưa 25/9, bão Ragasa sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 8-9 và sau đó đi sâu vào đất liền rồi tan dần.

Hướng di chuyển của bão Ragasa và bão Bualoi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Bão sẽ gây mưa lớn cho toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Lào Cai.

Dự báo ngày 25-26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến hết đêm 26/9, với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Về cơn bão Bualoi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 24/9, bão đã mạnh lên cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10, thời điểm này bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Theo các chuyên gia, các dự báo hiện nay cho thấy bão Bualoi không mạnh như bão Ragasa nhưng không loại trừ khả năng bão sẽ tác động lớn đến đất liền nước ta, có thể tác động lớn hơn bão Ragasa.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi.