Chuyên gia nêu lý do tháng 9 năm nay Biển Đông đón số bão gấp đôi các năm

Trong những năm gần đây, số bão tính đến hết tháng 9 thường có 4-6 cơn, nhiều nhất cũng chỉ 6 cơn. Tuy nhiên, năm nay tính đến hết tháng 9, Biển Đông ghi nhận gần 10 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới (riêng tháng 9 có 4 cơn bão gồm Ragasa, Mitag, Tapah, sắp tới là Bualoi), cao hơn trung bình nhiều năm 4-5 cơn.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định nguyên nhân trực tiếp khiến tháng 9 nhiều bão là do hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới. Dải hội tụ này đang hoạt động mạnh và ổn định ở xích đạo, đây là khu vực rất thuận lợi để hình thành các nhiễu động khí quyển và xoáy nhỏ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Theo ông Khiêm, chính các nhiễu động này là mầm mống phát triển thành áp thấp nhiệt đới rồi thành bão. Gần nhất bão Ragasa và Bualoi hình thành từ cơ chế này.

Ông Khiêm cho biết 2 yếu tố then chốt hình thành bão là nhiệt lực và động lực. Về nhiệt lực, chỉ cần nhiệt độ mặt nước biển 26-27 độ C là đủ để khởi phát bão. Hiện tại, nhiệt độ bề mặt biển tại Tây Bắc Thái Bình Dương và phía đông Philippines lên tới 29-30 độ C.

Bên cạnh đó, điều kiện động lực hiện nay cũng rất thuận lợi cho sự hình thành bão.

Ông Khiêm cho hay tháng 9 là thời điểm giao mùa từ hè sang thu, khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, kết hợp với nhiễu động gió đông từ áp cao cận nhiệt đới.

"Sự tương tác này làm tăng khả năng hội tụ ẩm mực thấp, giúp những nhiễu động nhỏ trên biển nhanh chóng phát triển thành vùng áp thấp và thành bão", ông Khiêm nói.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh tháng 9 mới là giai đoạn đầu của mùa mưa bão miền Trung. Thông thường, cao điểm bão tại khu vực này là tháng 9-11, thậm chí có thể sang đầu tháng 12.

Vị chuyên gia nhận định với nền nhiệt bề mặt biển đang cao bất thường, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh trong tháng 10 và 11 là hoàn toàn có thể. Thống kê lịch sử cho thấy nhiều cơn bão rất mạnh từng hình thành ở phía đông Philippines, sau đó đi vào miền Trung Việt Nam trong giai đoạn này.

Hướng di chuyển của bão Ragasa và bão Bualoi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Theo ông Khiêm, trong bối cảnh từ đầu năm đã có ít nhất 3 cơn bão gây mưa, lũ cho khu vực miền Trung, người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi các bản tin dự báo của Trung tâm; gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hồ chứa trước khi bão đến.

Về bão Ragasa (bão số 9), lúc 7h sáng nay, bão giảm xuống cấp 8, giật cấp 10 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và trưa nay sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh rồi suy yếu dần.

Về cơn bão Bualoi, dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10, thời điểm này bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.