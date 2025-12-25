Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan ngày Giáng sinh

Rạng sáng 25/12, tại khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) bắt đầu xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống 0-2 độ C. Đến 6h hôm nay, lớp băng dày phủ kín lối đi, mái đá và khu vực cột cờ. Đây là lần băng giá xuất hiện dày nhất kể từ đầu mùa đông.

Du khách thích thú trải nghiệm băng giá phủ kín đỉnh Fansipan (Ảnh: Truyền hình Sa Pa).

Lớp băng dày khiến nhiều du khách thích thú. Đến 7h, trời quang, khi có ánh nắng mặt trời, lớp băng bắt đầu tan dần.

"Thật may mắn khi hôm nay mình được chiêm ngưỡng băng giá trên đỉnh Fansipan, đây là lần thứ 2 mình được trải nghiệm cảm giác thú vị như vậy", anh Văn Đức, một du khách, chia sẻ.

Những tinh thể băng bao phủ trên đỉnh Fansipan (Ảnh: Truyền hình Sa Pa).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết dự báo ngày 25/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội ngày 25/12 có mưa, mưa rào; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 25/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ trưa chiều mai có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ trưa chiều mai có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.