Ngày 23/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông Fansipan Legend cho biết, rạng sáng cùng ngày tại đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) nhiệt độ xuống khoảng -1 độ C khiến thảm thực vật ở khu vực đỉnh Fansipan bị bao phủ một lớp băng tuyết mỏng.

Du khách thích thú chụp ảnh trong khung cảnh đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết mỏng (Ảnh: Huy Trịnh).

Vị đại diện cho biết, nhiệt độ đo được từ sáng sớm là -1 độ C, sau đó tăng dần. Dự báo thời tiết cả ngày sẽ lạnh khô, trời trong xanh. Tới khoảng 7h30, băng tuyết bắt đầu tan dần.

Trong sáng nay, rất đông du khách đã có mặt tại đỉnh Fansipan và cột cờ Tổ quốc để chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp trong những ngày đầu đông.

Nhiều người vẽ lên băng tuyết để ghi lại khoảnh khắc hiếm có (Ảnh: Huy Trịnh).

Vị này cũng cho biết, hôm nay cũng là ngày cuối cùng cáp treo Sun World Fansipan đón khách trước khi tạm nghỉ để bảo dưỡng định kỳ từ ngày 24/11 đến ngày 15/12.