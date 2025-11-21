Nhiệt độ xuống -3 độ C, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá

Sáng 21/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông Fansipan Legend cho biết, khoảng 5h cùng ngày, tại đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) nhiệt độ xuống khoảng -3 độ C khiến hơi nước ngưng kết, tạo thành một lớp băng mỏng phủ trắng sàn gỗ trên khu vực đỉnh núi.

Lớp băng mỏng xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Ảnh: Huy Trịnh).

Theo vị đại diện, tới khoảng 7h30 khi nắng lên, lớp băng bắt đầu tan.

Vị đại diện truyền thông cho biết thêm, băng giá xuất hiện khiến du khách khá thích thú, họ tận dụng lớp băng còn sót lại để ghi các dòng chữ, con số, đánh dấu ngày đặc biệt.

(Ảnh: Huy Trịnh).

Dự báo thời tiết ngày 21/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.