Bắt tạm giam tài xế tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCM

Quyết định trên đã được Viện KSND khu vực 19 (TPHCM) phê chuẩn. Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi) là tài xế lái ô tô tông chết 3 mẹ con đi xe máy ở xã Phước Thành, TPHCM, vào ngày 20/9.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: T.H.).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 21h ngày 20/9, chị N.T.T.V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TPHCM) lái xe máy biển số 61F1-031.xx chở theo 2 con trai là N.H.L. (6 tuổi) và N.T.T. (2 tuổi), lưu thông trên đường DH 507 theo hướng từ đường ĐT 741 vào xã An Linh của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ.

Khi 3 mẹ con đến điểm giao với đường Lâm Phú, ấp 1, xã Phước Thành, xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-127.xx do anh Nguyễn Đức Thanh Nam cầm lái, lưu thông từ đường Lâm Phú ra DH 507.

Vụ va chạm làm chiếc xe máy và 3 mẹ con chị V. văng vào rừng cao su ven đường khiến chị V. và L. tử vong tại chỗ, T. và tài xế ô tô được đưa đi cấp cứu, nhưng T. cũng không qua khỏi.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định Nam lái ô tô từ đường nhánh ra đường chính, nhưng không nhường đường cho xe máy đang lưu thông trên đường chính. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của Nam là 50mg/100ml. Người này đã nhậu trước đó, đang lái xe về nhà ở ấp 2, xã Phước Thành thì gây tai nạn.