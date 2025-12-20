Bài thi viết tay 400 trang giành giải Nhì cuộc thi về Cảnh sát giao thông

Viết tay 400 trang bài thi trong 3 tháng

Trong không gian trưng bày các tác phẩm tham dự cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông” do Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) phối hợp với báo Dân trí tổ chức, bài dự thi của Thượng sĩ Lê Bảo Toàn, Trường sĩ Quan Chính trị, Bộ Quốc Phòng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi sự công phu, tỉ mỉ và nội dung vô cùng ý nghĩa. Bài dự thi này đã giành giải Nhì của cuộc thi.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí (thứ hai từ bên trái sang) và Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (thứ hai từ phải sang) cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày các tác phẩm (Ảnh: Thành Đông).

Chia sẻ tại lễ trao giải chiều 19/12, Thượng sĩ Lê Bảo Toàn cho biết, thông qua bài dự thi, anh mong muốn gửi lời tri ân tới lực lượng Cảnh sát giao thông đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi biết đến cuộc thi, anh chủ động tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu thập tư liệu phục vụ bài dự thi.

Thượng sĩ Lê Bảo Toàn (thứ hai từ phải sang) nhận giải Nhì tại Lễ trao giải (Ảnh: Hải Long).

Bài thi của Thượng sĩ Lê Bảo Toàn được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức viết tay trong suốt 3 tháng. Bài dự thi gồm 5 cuốn, mỗi cuốn 80 trang, tổng cộng gần 400 trang, bao gồm cả phần viết và hình ảnh minh họa. Toàn bộ chữ viết đều do chính tay anh thực hiện, các hình ảnh được dán nổi, thể hiện sự đầu tư công phu, tỉ mỉ.

Đáng chú ý, bài dự thi được hoàn thành trong giai đoạn lực lượng quân đội và công an đang thực hiện nhiệm vụ A80, phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nên ghi nhận được nhiều hình ảnh mới, sinh động.

Nội dung bài dự thi không chỉ trả lời đầy đủ các câu hỏi theo thể lệ của Ban tổ chức, mà còn thể hiện được tình cảm, cảm xúc của một người dân đồng thời là một chiến sĩ trẻ với lực lượng Cảnh sát giao thông.

Tác phẩm kỳ công với 3 quyển, dày 1.000 trang

Ngoài tác phẩm của nhóm Thượng sĩ Lê Bảo Toàn, Ban Tổ chức còn trao hai giải Nhì cho hai tác phẩm đến từ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An và Học viện An ninh nhân dân.

Đại diện Đội tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, Đại úy Phạm Thành Luân, cho biết hành trình tham gia cuộc thi mang đến cho các thành viên nhiều cảm xúc đan xen, vừa háo hức, tự hào, song cũng có không ít áp lực.

Đại úy Phạm Thành Luân cho biết, kết quả này là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực cho các thành viên trên chặng đường công tác phía trước (Ảnh: Thành Đông).

Theo Đại úy Phạm Thành Luân, với dấu mốc 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông, ngay từ đầu nhóm đã xác định bài dự thi phải được chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, phản ánh đầy đủ chiều sâu lịch sử cũng như những giá trị cốt lõi của lực lượng qua các thời kỳ.

“Chúng tôi mong muốn tác phẩm không chỉ là sự tổng hợp tư liệu mà còn thể hiện được tinh thần, bản lĩnh và truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát giao thông”, anh chia sẻ.

Không dừng lại ở việc tái hiện chặng đường hình thành và phát triển, bài dự thi còn khắc họa nhiều câu chuyện xúc động về sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Qua đó, hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông hiện lên chân thực, gần gũi - những con người luôn đối mặt với hiểm nguy, gian khổ để giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và sự bình yên cho nhân dân.

Song song với việc nhìn lại truyền thống, nhóm tác giả cũng gửi gắm thông điệp về trách nhiệm kế thừa, phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đồng thời đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với lực lượng Cảnh sát giao thông trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Là đại diện cho lực lượng Cảnh sát giao thông trên quê hương Bác Hồ, nhóm mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An ngày càng bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đại úy Phạm Thành Luân cho biết, bài dự thi gồm ba tập với tổng dung lượng khoảng 1.000 trang. Để hoàn thiện khối lượng nội dung lớn này, các thành viên đã dành hơn hai tháng làm việc liên tục. Ban ngày thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, buổi tối và đêm khuya lại tranh thủ thời gian nghiên cứu, biên soạn bài dự thi.

Sau khi hoàn thành bản thảo, nhóm tiến hành kiểm tra chéo, rà soát nội dung, chỉnh sửa câu chữ, bổ sung thông tin nhằm bảo đảm chất lượng bài thi, đặc biệt ở những phần đòi hỏi tư duy phân tích sâu. Toàn bộ nội dung đều do các thành viên tự biên soạn và đánh máy. Với đặc thù công việc thường xuyên sử dụng máy tính, việc xử lý khối lượng tài liệu lớn không phải trở ngại, trái lại còn mang đến niềm vui khi được tham gia một cuộc thi ý nghĩa, gắn với truyền thống của lực lượng mà anh đang gắn bó.

Các tác phẩm dự thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông” đều được thực hiện công phu (Ảnh: Hải Long).

“Khi thực hiện bài dự thi, chúng tôi không đặt nặng mục tiêu giải thưởng, mà coi đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhìn lại chặng đường đã qua, soi chiếu bản thân và lưu giữ một dấu ấn đẹp trong quá trình công tác”, Đại úy Phạm Thành Luân nói.

Tuy nhiên, khi trực tiếp tham dự lễ trao giải và biết tác phẩm đạt giải Nhì, cả nhóm không giấu được niềm vui và sự bất ngờ. Kết quả này không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực tập thể mà còn là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực cho các thành viên trên chặng đường công tác phía trước.

5 tháng nỗ lực để hoàn thành tác phẩm

Cùng đạt giải Nhì, đại diện nhóm tác giả của Học viện An ninh nhân dân, Hồ Hải Linh (24 tuổi), học viên Học viện An ninh nhân dân, cho biết cách đây khoảng 5 tháng, thông qua kênh thông tin của Đoàn Thanh niên Học viện, cô biết đến cuộc thi nhưng không nghĩ nhóm mình sẽ đạt giải cao.

“Khi biết bài dự thi của nhóm lọt vào vòng trong, chúng tôi thực sự rất tự hào”, Hải Linh chia sẻ.

Theo Hải Linh, bài dự thi là kết quả làm việc của nhóm 5 thành viên, dưới sự trực tiếp chỉ đạo của Thiếu tá Lê Đức Anh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân - đồng thời là trưởng nhóm.

Hải Linh (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên trong nhóm ở gian trưng bày tác phẩm dự thi (Ảnh: Thành Đông).

Ngay từ khi triển khai kế hoạch, thầy và trò đã cùng nhau xây dựng ý tưởng, phân công nhiệm vụ, tìm hiểu tư liệu liên quan đến truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông. Quá trình thực hiện kéo dài khoảng 5 tháng, với nhiều buổi làm việc xuyên đêm để hoàn thiện sản phẩm.

Từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến khi hoàn thiện bài thi, nhóm phải xây dựng đề cương chi tiết, từng bước triển khai nội dung theo yêu cầu của ban tổ chức, chỉnh sửa kỹ lưỡng từng phần trước khi gửi bài dự thi.

Nội dung tác phẩm tập trung khắc họa chặng đường truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát giao thông qua các thời kỳ, làm nổi bật những chiến công, thành tích tiêu biểu, cùng những đóng góp và hy sinh thầm lặng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh quốc gia.

Để có được nguồn tư liệu phong phú, nhóm đã trực tiếp tìm hiểu, thu thập tài liệu tại Thư viện Bộ Công an, đồng thời khai thác các bài báo, bài phỏng vấn, hình ảnh và video do các đơn vị chức năng cung cấp. Bài dự thi được xây dựng theo hình thức tổng hợp, kết hợp giữa nội dung viết, hình ảnh và tư liệu video, nhằm tăng tính trực quan, sinh động.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi có quy mô lớn như vậy. Trong suốt quá trình chuẩn bị, tôi luôn hồi hộp và lo lắng”, Hải Linh nói.

Khi bài dự thi của Học viện đạt giải Nhì, Hải Linh bày tỏ sự xúc động và tự hào. Cô nhấn mạnh đây không phải thành quả của riêng cá nhân, mà là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực của cả tập thể, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các thầy cô.

“Đó là niềm vinh dự chung của toàn bộ nhóm tham gia xây dựng bài dự thi. Với cá nhân tôi, đây còn là niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào việc tìm hiểu và lan tỏa truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông”, Hải Linh chia sẻ.