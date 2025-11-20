Đại biểu Quốc hội kể bi kịch “thầy giáo đi tù vì tự ý lấy lại xe của mình”

Câu chuyện này được đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (Ninh Bình) đưa ra trong phiên thảo luận đặc biệt về các nội dung liên quan giáo dục đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo ông Kim, đó là trường hợp của thầy giáo Lê Văn Hiệp (SN 1980, ở Cần Thơ), là một thạc sĩ đang đứng trước bản án 3 năm tù giam với tội danh Trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, theo ông Kim, tài sản mà thầy Hiệp bị kết tội trộm cắp lại là chiếc ô tô của mình.

Vị đại biểu tỉnh Ninh Bình cho biết thầy giáo Lê Văn Hiệp dạy trường chuyên tại phường Vị Thanh (thành phố Cần Thơ), có nhiều năm là chiến sĩ thi đua và được nhận nhiều bằng khen. Để cải thiện đời sống, thầy có kinh doanh thêm dịch vụ cho thuê ô tô tự lái.

Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (Ảnh: Hồng Phong).

Bi kịch bắt đầu khi một người thuê xe không trả chiếc ô tô đã thuê mà đem đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi phát hiện xe của mình bị tháo dỡ, trao tay người khác, vì quá sốt ruột và không am hiểu pháp luật, anh Hiệp đã tự nhờ người đi lấy xe về mà không trình báo cơ quan công an.

Cơ quan điều tra, xét xử nhận định hành vi của anh Hiệp cấu thành tội Trộm cắp tài sản, và anh Hiệp bị tòa tuyên 3 năm tù sau 2 phiên sơ thẩm và phúc thẩm.

Từ câu chuyện này, đại biểu Vũ Trọng Kim cũng mong muốn thầy giáo Hiệp thấy được trách nhiệm của mình và không kêu oan nữa.

Tuy nhiên, ở góc độ khác, vị đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình bày tỏ quan điểm cần cân nhắc về tình trong vụ án này, khi sai lầm của thầy giáo Hiệp xuất phát từ việc muốn bảo vệ tài sản của chính mình.

Ông Kim chia sẻ "quá xúc động" và quyết định đưa câu chuyện này ra nghị trường để làm bài học chung, đồng thời gửi lời kiến nghị trực tiếp đến Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Trước Quốc hội, đại biểu Vũ Trọng Kim mong Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo xem xét lại vụ án, cho thầy giáo Hiệp được hưởng án treo để có cơ hội trở về với công việc “ích nước, lợi nhà”.

"Tôi chỉ mong muốn người tốt được dạy học, được góp phần chăm lo thế hệ trẻ, bởi tình ngay lý gian, khổ ơi là khổ", ông Kim nói trước diễn đàn Quốc hội.

Dùng quyền tranh luận, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ) thông tin lại với đại biểu Vũ Trọng Kim về vụ án ông Kim nêu.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam (Ảnh: Hồng Phong).

Bà Lam cho biết bị cáo Lê Văn Hiệp là giáo viên của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng của thành phố Cần Thơ. Vụ án liên quan bị cáo này đã được TAND tỉnh Đồng Nai xét xử hình sự phúc thẩm, qua đó xác định bị cáo Lê Văn Hiệp cùng các đồng phạm đã xâm phạm gia cư bất hợp pháp và thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản.

Theo bản cáo trạng, khi bị cáo Hiệp phát hiện ô tô của mình ở nhà anh Nguyễn Quốc Hưng (tỉnh Đồng Nai), đáng lẽ cần trình báo công an để xử lý thì bị cáo đã tự ý lấy xe nên hành vi đã phạm vào tội trộm cắp tài sản.

Sau khi nhận thông tin phản ánh, bà Lam cho hay Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ án của bị cáo Lê Văn Hiệp sao cho thấu tình đạt lý, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật.

“Đoàn đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc. Khi có tình tiết mới hoặc xét thấy cần thiết, Đoàn sẽ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định và báo cáo kịp thời đến cấp có thẩm quyền”, nữ đại biểu thông tin.