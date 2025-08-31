Người dân biên giới phấn khởi đi nhận quà Tết Độc lập

Ngày 31/8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai chi trả quà 100.000 đồng/người dân, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và nhà nước đối với nhân dân.

Ông Vi Văn Tinh vui mừng khi nhận quà Tết Độc lập (Ảnh: UBND xã Na Mèo).

Tại xã biên giới Na Mèo, ngay từ đầu giờ chiều 31/8, đông đảo người dân đã tập trung tại nhà văn hóa bản để làm thủ tục nhận quà. UBND xã đã bố trí cán bộ cùng lực lượng công an hỗ trợ, đảm bảo quá trình chi trả diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Ông Vi Văn Tinh (58 tuổi), trú tại bản Na Mèo, không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về dự định sử dụng số tiền nhận được. Gia đình ông có 6 nhân khẩu, với tổng số tiền 600.000 đồng.

Theo ông Tinh, số tiền này ông sẽ dành mua tặng bố mẹ và cháu nhỏ mỗi người một bộ quần áo mới, phần còn lại sẽ dành để tổ chức một bữa cơm gia đình ấm cúng.

"Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhiều lắm. Món quà vừa có ý nghĩa về vật chất, vừa là nguồn động viên tinh thần, giúp tôi cảm thấy ấm lòng", ông Tinh bày tỏ.

Ông Tinh thường giáo dục con cháu về lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu, và những người lính đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Ông cũng nhắc nhở các con nỗ lực học tập, vươn lên thoát nghèo.

Cùng chung niềm vui, anh Lò Văn Duẩn (42 tuổi), trú tại bản Na Mèo quyết định dùng một nửa để mua sách vở cho các con, phần còn lại sẽ giữ làm kỷ niệm.

"Sau này, tôi muốn kể cho con cháu nghe về Quốc khánh năm 2025. Món quà nhận dịp 80 năm Tết Độc lập không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ của riêng tôi, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân", anh Duẩn bộc bạch.

Ông Lương Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, cho biết để thực hiện chủ trương tặng quà Tết Độc lập, UBND xã đã huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng công an, phân thành 10 tổ xuống các bản để trao quà tận tay người dân.

"Chiều 31/8, chúng tôi đã trao xong quà Tết Độc lập cho hơn 2.000 nhân khẩu của 4 bản gồm Xộp Huối, Na Mèo, Na Pọng, Bo Hiềng. Sáng 1/9, chúng tôi sẽ trao quà tại 5 bản còn lại của xã", ông Thủy thông tin.

Ông Thủy nhấn mạnh, việc trao quà Tết Độc lập đến tay người dân là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

Hộ gia đình chỉ cần cử đại diện nhận quà Tết Độc lập (Ảnh: UBND xã Na Mèo).

"Món quà trao tặng bà con trong dịp Tết Độc lập không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp nhân dân thêm phấn khởi, yên tâm lao động, sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh", ông Thủy khẳng định.

Để đảm bảo tính minh bạch và chính xác, ông Thủy cho biết người dân đến nhận quà trình căn cước công dân để công an kiểm tra trên Cổng dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi xác định đầy đủ số nhân khẩu, cán bộ UBND xã sẽ triển khai để người dân ký nhận và chi trả quà. Mỗi hộ cử một đại diện để nhận toàn bộ phần quà của các thành viên trong gia đình.