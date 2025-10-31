Ba nhân vật truyền cảm hứng ngành thanh tra năm 2025

Sáng 31/10, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, báo Thanh tra tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành thanh tra năm 2025”.

Cuộc thi nằm trong các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ VI.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy khẳng định áp lực đối với ngành thanh tra trong giai đoạn hiện nay “lớn chưa từng có”. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, thay đổi rất nhanh, trong khi tình trạng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người tiềm ẩn rất nhiều điểm nóng, cần phải thường xuyên quan tâm, theo dõi.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phùng Minh).

Trong hoàn cảnh đó, ông Bảy cho rằng ngành thanh tra đang nỗ lực chuyển mình, vươn lên. Đó là lý do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho phép báo Thanh tra chủ trì phát động cuộc thi để mô tả chân thực, tôn vinh và nhân rộng những tấm gương, cán bộ thanh tra vững vàng, bản lĩnh chính trị, tận tụy.

Cuộc thi cũng là một lời khẳng định rằng vị trí, vai trò, uy tín như ngày hôm nay của ngành thanh tra khởi nguồn từ từng cá nhân, từ niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phụng sự Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Được phát động từ ngày 8/7, cuộc thi đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra, cùng đông đảo các cây bút báo chí, nhà nghiên cứu, sinh viên và công dân yêu mến hoạt động của ngành.

Sau hơn 4 tháng triển khai, ban tổ chức nhận được 190 tác phẩm dự thi. Ban giám khảo đã lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, giải nhất thuộc về bài viết “Người con Pa Cô làm cán bộ thanh tra” của tác giả Lê Hữu Chính, báo Thanh tra. Nhân vật trong bài viết là ông Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 6, Thanh tra tỉnh Quảng Trị.

Đáng chú ý, ban tổ chức đã trao 3 giải “Nhân vật truyền cảm hứng ngành thanh tra năm 2025” cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an; ông Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 6, Thanh tra tỉnh Quảng Trị; Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ,

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy (ngoài cùng bên trái) trao giải nhân vật truyền cảm hứng ngành thanh tra năm 2025 cho Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Thiếu tướng Phan Văn Lai và ông Hồ Anh Tuấn (Ảnh: Phùng Minh).

Theo ban tổ chức, các tác phẩm dự thi không chỉ phản ánh chân thực công việc thầm lặng nhưng đầy thử thách của người cán bộ thanh tra mà còn lan tỏa những giá trị cao đẹp về trung thực - liêm chính - bản lĩnh - tận tụy, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong toàn ngành.

Cuộc thi cũng nhận được rất nhiều tác phẩm thể hiện góc nhìn mới mẻ về đổi mới phương pháp thanh tra, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, góp phần hiện thực hóa phương châm “Thanh tra vì dân, phục vụ Nhân dân”.