Bà Lê Thị Thủy làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình Ban Chấp hành Đề án kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thủy (Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN).

Cụ thể, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam báo cáo Ban Chấp hành nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã thống nhất bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định nhận trọng trách mới là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn đối với tổ chức Hội, với phong trào Phụ nữ Việt Nam.

Với trọng trách được Đảng, Nhà nước phân công, được Ban Chấp hành tin tưởng giao phó, bà Lê Thị Thủy khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tiếp nối, kế thừa những thành quả mà các thế hệ cán bộ Hội, các tầng lớp phụ nữ đã đạt được; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc của Đảng, của tổ chức Hội, cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy truyền thống vẻ vang.