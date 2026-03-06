Cam kết của ứng viên đại biểu Quốc hội người dân tộc Khmer với cử tri

Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, với 23 người tham gia ứng cử, trong đó có 5 người dân tộc Khmer. Các ứng cử viên này đã có những cuộc tiếp xúc cử tri để cam kết chương trình hành động của mình.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại đơn vị bầu cử số 4, bà Trần Thị Hoa Ry (dân tộc Khmer, quê xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV) tham gia ứng cử cùng 4 người khác trên địa bàn 13 xã, phường của tỉnh Cà Mau.

“Được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Cà Mau là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi xác định phải nỗ lực cao nhất để góp phần xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển, kỷ nguyên mới”, bà Hoa Ry nhấn mạnh trong chương trình hành động của mình.

Bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bà Trần Thị Hoa Ry cam kết với cử tri, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Nữ ứng cử viên này cũng cam kết tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến Cà Mau, cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật.

Trong đó, bà quan tâm đến một số chính sách như: phát triển kinh tế biển bền vững; ứng phó biến đổi khí hậu; hạ tầng giao thông chiến lược; an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ ngư dân, người lao động vùng ven biển; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; y tế cơ sở, bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế công cộng;…

"Với kinh nghiệm công tác tại cơ quan của Quốc hội, tôi sẽ góp phần tham gia thẩm tra, phản biện chính sách, phân bổ ngân sách bảo đảm khách quan, minh bạch, hiệu quả; kiến nghị tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, tạo điều kiện để Cà Mau phát triển nhanh và bền vững; thúc đẩy các cơ chế, chính sách phù hợp, đặc thù để phát triển toàn diện, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số để không ai bị bỏ lại phía sau", bà Hoa Ry cam kết chương trình hành động khi ứng cử.

Ông Trương Thanh Dũng, Phó Chánh tòa dân sự - TAND tỉnh Cà Mau, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 của tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 trên địa bàn 12 xã, phường của tỉnh Cà Mau cùng 4 ứng cử viên khác, ông Trương Thanh Dũng (dân tộc Khmer, quê phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau), Phó Chánh tòa dân sự - Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, hứa nếu trúng cử sẽ đem hết năng lực, tâm huyết để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân.

Ông Dũng đưa ra một số cam kết như: Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành tòa án, sẽ đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật dân sự và đất đai, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý.

Ông cũng đặc biệt quan tâm đến các chính sách bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số và người lao động trong các quan hệ dân sự, lao động và kinh doanh thương mại.

“Trên cương vị là một thẩm phán, tôi kiên trì mục tiêu thực thi công lý, đảm bảo mỗi bản án không chỉ đúng luật mà còn thấu tình đạt lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình”, nam ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cam kết với cử tri.