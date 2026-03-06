Nữ Viện trưởng được Thủ tướng trao giải thưởng Kovalevskaia

Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.

Giải thưởng Kovalevskaia là Giải thưởng cao quý mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ XIX - Sophia Kovalevskaia. Qua 41 năm (từ 1985 đến 2026), đã có 23 tập thể, 58 nhà khoa học nữ được nhận giải thưởng với rất nhiều thành tích xuất sắc nổi bật, cống hiến nhiều sáng kiến có tính khoa học và thực tiễn cao.

Từ năm 2022 đến 2026, Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia được tổ chức trang trọng trong khuôn khổ chương trình gặp mặt của lãnh đạo Chính phủ với phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nhật Bắc).

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Tập thể các nhà khoa học nữ với cụm công trình "Ứng dụng xúc tác sinh học nâng cao giá trị nông sản Việt" thuộc Khoa Kỹ thuật Thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội được vinh danh.

Cá nhân được vinh danh là GS.TS Trần Thị Việt Nga, Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt Nhật, Giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, với định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn của Việt Nam về bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh chăm lo cho phụ nữ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự khẳng định sâu sắc: Phụ nữ là người “gieo hạt giống nhân cách,” “ươm mầm khát vọng,” “nuôi dưỡng tâm hồn,” “phát triển tri thức” và “hiện thực hóa giấc mơ” của mỗi con người.

“Phụ nữ không chỉ là người giữ lửa hạnh phúc gia đình, mà còn là người nắm giữ “chìa khóa” mở khóa vận mệnh phát triển của quốc gia, định hình tương lai của dân tộc và bảo đảm sự ổn định, bền vững của nhân loại", người đứng đầu Chính phủ nêu rõ.

Thủ tướng trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 cho cá nhân GS.TS Trần Thị Việt Nga, Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt Nhật, Giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Ảnh: Nhật Bắc).

Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm xây dựng thể chế, chính sách phát triển nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ chủ động sáng tạo tham gia nghiên cứu khoa học và đóng góp sâu hơn vào các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nghiên cứu tổ chức thêm các giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học nữ, trẻ tuổi không chỉ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên mà còn cả khoa học xã hội và nhân văn.

Thủ tướng cho biết ngoài giải thưởng Kovalevskaia tổ chức vào Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, còn một ngày phụ nữ nữa là 20/10, ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam nhưng chưa có giải thưởng nào góp phần tôn vinh ngày này.

Thủ tướng đề xuất tổ chức giải thưởng "Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến", qua đó phản ánh được bản chất anh hùng, văn hóa cốt lõi của người phụ nữ và giải thưởng mang tên Nguyễn Thị Thập hằng năm được trao vào dịp 20/10 để tôn vinh những nỗ lực và sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam.