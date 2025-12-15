Ba khu tái định cư 52.000 người dân khi làm sân bay Gia Bình

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của "Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất" đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham vấn cộng đồng.

Dự án tái định cư thuộc địa bàn xã Đông Cứu, Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh, có tổng diện tích trên 341ha, quy mô dân số gần 52.000 người. Tổng mức đầu tư dự án 21.291 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 2025-2032.

Một khu vực nghiên cứu làm dự án tái định cư sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: ĐTM).

Trong đó, khu tái định cư xã Gia Bình số 1 có diện tích 142,5ha thuộc xã Gia Bình, quy mô dân số khoảng 18.440 người.

Khu tái định cư xã Gia Bình số 2 có diện tích 30ha thuộc xã Gia Bình và xã Đông Cứu, quy mô dân số 3.440 người.

Khu tái định cư xã Trung Chính và Lương Tài có diện tích gần 169ha, quy mô dân số 30.000 người.

Các hạng mục vận hành tại khu tái định cư gồm khu nhà ở, khu thương mại dịch vụ, trường học, công trình y tế, công trình công cộng...

Đối với khu thương mại, theo báo cáo ĐTM, khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng hoặc thuê/mua mặt bằng sẽ liên lạc với phòng kinh doanh để chọn vị trí, diện tích theo nhu cầu và thực hiện các thủ tục về pháp lý. Sau khi nhận mặt bằng, khách hàng sẽ tự thực hiện việc kinh doanh, làm việc ở đây.

Dự án trên có yêu cầu chuyển đổi mục đích 247,7ha đất trồng lúa, thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

“Khu tái định cư sẽ được quy hoạch gắn với định hướng phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ quanh sân bay nhằm đảm bảo đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, phù hợp định hướng phát triển không gian đô thị Gia Bình trong tương lai”, ĐTM thông tin.

Phối cảnh một khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình (Ảnh: ĐTM).

Trước đó, sáng 11/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, một trong những dự án hạ tầng hàng không có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sân bay Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh, với tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 196.378 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu 15% tổng mức đầu tư. Nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93ha, gồm hơn 922ha đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên. Toàn bộ diện tích đất được thu hồi một lần theo quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định pháp luật.

Phối cảnh dự án sân bay Gia Bình (Ảnh tư liệu: CTV).

Dự án sân bay Gia Bình được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai từ năm 2025 đến 2030, trong đó giai đoạn 1.1 (2025-2027) tập trung hoàn thành các hạng mục phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; giai đoạn 1.2 (2026-2030) hoàn thiện các công trình còn lại để đảm bảo công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 2 (2031-2050) sẽ tiếp tục mở rộng, đáp ứng công suất tối đa theo quy hoạch.

Ở giai đoạn đến năm 2030, sân bay dự kiến đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách mỗi năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa; đến năm 2050 tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.