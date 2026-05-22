Ba công nhân tử nạn tại mỏ đá mới đi làm hơn một tháng

Ngày 22/5, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động đối với mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn sau sự cố sạt lở khiến 3 người tử vong, xảy ra ngày 20/5.

Theo ông Vũ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trận mưa lớn kéo dài từ đêm 19/5 làm kết cấu đất đá của ngọn núi mất ổn định, dẫn đến sạt lở từ trên cao xuống đúng vị trí các công nhân đang làm việc.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Thanh Tùng).

Về vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động giữa các nạn nhân và Công ty TNHH Anh Tuấn, ông Vũ cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Hưng - người chứng kiến vụ tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá - cho biết anh vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Anh Hưng kể, gần 17h ngày 20/5, tại mỏ đá có khoảng 8 người đang làm việc. Anh phụ trách vận hành máy nghiền đá gần khu vực xảy ra sạt lở.

Tại chân núi, 3 công nhân gồm anh Nguyễn Văn Ngay, Lò Văn Thời, Lò Văn Quý đang cùng nhau khoan đá. Nhóm thợ dự kiến khoảng 17h15 sẽ nghỉ làm. Khi đang làm việc, anh Hưng nghe tiếng động lớn phát ra từ ngọn núi. Nhìn lên, anh bàng hoàng thấy đất đá từ trên cao đổ xuống, vùi lấp 3 công nhân đang khoan đá.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi sự việc xảy ra, anh Hưng cùng một số công nhân khác chạy đến hiện trường, phát hiện anh Thời bị thương nhưng không bị vùi lấp nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai công nhân còn lại mất tích hoàn toàn dưới lớp đất đá dày.

“Chưa bao giờ tôi chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng như vậy, đến giờ vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại”, anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, 3 nạn nhân quê ở tỉnh Lào Cai, mới vào làm việc tại mỏ đá được hơn một tháng. Do ở xa nhà, họ được chủ mỏ bố trí chỗ nghỉ tại lán tạm gần khu vực khai thác. “Thông thường khoảng 17h30 mới bắt đầu nổ mìn. Chúng tôi đang chuẩn bị kết thúc ca làm việc thì xảy ra vụ việc đau lòng”, anh Hưng chia sẻ.

Nam công nhân cũng chia sẻ anh vào làm việc tại mỏ đá từ tháng 1, chưa có hợp đồng lao động với công ty. Đối với hợp đồng lao động của 3 công nhân gặp nạn, anh Hưng cho biết bản thân không nắm rõ thông tin này.

Khu vực nghiền đá do anh Hưng phụ trách - cách vị trí sạt lở khoảng 100m (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 2 người mất tích.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Lò Văn Thời (SN 1986), Lò Văn Quý (SN 1989) và Nguyễn Văn Ngay (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt.

Đến sáng 21/5, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương để tổ chức an táng tại quê nhà. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân gặp nạn.