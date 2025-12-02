Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ Nguyễn Tiến Sinh xin nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Tiến Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (phải) trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho ông Nguyễn Tiến Sinh (Ảnh: Ngọc Kiên).

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Nguyễn Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận và đánh giá cao những sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cũng như đóng góp của ông Nguyễn Tiến Sinh trong suốt quá trình công tác.

Chủ tịch Phú Thọ mong muốn ông Sinh tiếp tục tham gia các hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, đóng góp nhiều kinh nghiệm, ý kiến xây dựng, phát triển địa phương này.

Với hai cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu trên cương vị mới, trọng trách mới phải tiếp tục phát huy kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị.

Ông Nguyễn Hải (trái) và ông Nguyễn Văn Thắng nhận quyết định điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Ngọc Kiên).

Tân Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ và Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phải nhanh chóng bắt tay vào công việc, sâu sát với cơ sở, tận tâm, tận lực cùng tập thể đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Tỉnh có diện tích tự nhiên gần 9.400km2, quy mô dân số hơn 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã.

Trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ hiện nay đặt tại phường Việt Trì.