Bão lũ “cuốn bay” 100.000 tỷ đồng và yêu cầu đặc biệt của Thủ tướng

Nhiệm vụ này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, sáng 6/12.

Chia sẻ với nhân dân, các địa phương đã chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ lịch sử kéo dài trong thời gian qua, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, sớm khôi phục hoạt động kinh tế, xã hội và bảo đảm đời sống của người dân ở các địa phương.

Theo ước tính, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại tài sản sơ bộ gần 100.000 tỷ đồng, ước khoảng 0,7-0,8% quy mô GDP năm 2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng nhận định đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng nặng nề.

Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo là tất cả thành viên Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, phải làm việc hết trách nhiệm, hết sức lực, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tất cả vì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tập trung công sức, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng; xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, đến 31/12 phải xong nhà sửa chữa và đến 31/1/2026 phải xong nhà xây mới, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Cùng với đó, theo Thủ tướng, cần tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng quán triệt là thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Trong đó, các gói tín dụng được định hướng ưu tiên cho xây nhà ở xã hội, cho vay ưu đãi với người trẻ dưới 35 tuổi, phát triển hạ tầng chiến lược, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Cùng với kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (trong đó có lĩnh vực bất động sản), Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị; đồng thời, khẩn trương trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết mới về kinh tế Nhà nước, FDI, văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tinh thần quyết liệt cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được Thủ tướng nhấn mạnh, đi kèm với nhiệm vụ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền các văn bản triển khai Kết luận 206 của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trình trước ngày 15/12.

Mặt khác, theo Thủ tướng, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài: thực hiện hiệu quả phương án xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải xử lý được việc cơ cấu lại Ngân hàng SCB trong tháng 1. Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, chuẩn bị triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.