Không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định về khí hậu trên cả nước từ tháng 10 đến tháng 3/2026.

Theo dự báo, tháng 10-12, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm khoảng 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền khoảng 1,9 cơn).

Tháng 1-3/2026, ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Khoảng thời gian cuối năm, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12 và tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 1-2/2026, từ tháng 3/2026 không khí suy giảm dần.

Bên cạnh đó, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, gia tăng vào tháng 1-2/2026, theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12 và tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 1-2/2026 (Ảnh: Phương Anh).

Về mưa lớn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định tháng 10-11, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ (tập trung nhiều ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa).

Tháng 1-3/2026, còn có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông tại khu vực Trung Bộ. Bên cạnh đó, trong các tháng đầu năm 2026, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Tháng 10-11, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm 10-30%, có nơi cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, trừ khu vực Tây Bắc có xu hướng thiếu hụt khoảng 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 12, tổng lượng mưa trên các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-50mm, đặc biệt ở phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa cao hơn từ 50-100mm; riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh thiếu hụt từ 5-10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết tháng 1-3/2026, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ cao hơn từ 10-30mm so với trung bình cùng kỳ.